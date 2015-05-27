В Украине из-за непогоды остались без электроснабжения 167 населенных пунктов
В Украине в ночь на 27 мая в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, шквалистые порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточены 167 населенных пунктов в девяти областях.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В частности, без электроснабжения остались 45 н.п. во Львовской области, 38 – в Волынской, 28 – в Житомирской, 19 - в Черкасской, 15 – в Ивано-Франковской, 8 – в Киевской, 7 - в Днепропетровской, 5 – в Черкасской и 2 - в Кировоградской.
Читайте такжеВ Станице Луганской и близлежащих селах восстановили электроснабжение - Москаль
К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Напомним, накануне синоптики пообещали Киеву грозы с градом и шквалы, специалисты Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призвали жителей Киева быть осторожными и не выходить на улицу без крайней необходимости.
В Закарпатской области ГСЧС объявило штормовое предупреждение и прогнозировало повышение уровня воды в реках на 1,5 метра за сильных осадков.
В первой половине день 27 мая синоптики прогнозировали по области сильные дожди, местами очень сильные дожди, грозы.