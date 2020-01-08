Авиакатастрофа в Иране: в Кабмине обещают оказать необходимую помощь родственникам погибших украинцев

По словам премьера, в аэропорту "Борисполь" уже работают психологи и медики.

Премьер-министр Алексей Гончарук заверяет, что государство окажет всю необходимую помощь родственникам граждан Украины, которые погибли в результате катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

"Государство, конечно, окажет всю необходимую помощь этим людям. Уже сегодня, сейчас в аэропорту "Борисполь" работают психологи, медики. И мы уже сейчас договариваемся с иранской стороной о том, чтобы туда улетел самолет с нашими экспертами, специалистами, которые будут участвовать в расследовании этой трагедии", - сообщил Гончарук.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел катастрофу самолет МАУ, пассажиры и экипаж погибли.

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Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.