Кабмин разрабатывает сервис для помощи в поиске работы людям с инвалидностью

Платформа призвана облегчить контакт между работодателями и потенциальными работниками.

Правительство работает над созданием сервиса для помощи с поиском работы людям с инвалидностью, который облегчит контакт работодателя и потенциальных работников.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.

«Для поддержки людей с инвалидностью мы создаем платформу для облегчения контакта работодателя и потенциальных работников. Фокус заключается в доступности человека к рабочих мест и социально-культурных объектов», - цитирует пресс-служба премьер-министра Алексея Гончарука.

В пресс-службе отметили, что создание рабочих мест для людей с инвалидностью - это один из приоритетов правительства, который будет реализован через развитие реабилитационных услуг для людей с инвалидностью, частичную монетизацию технических и других средств, а также повышения уровня пенсионного обеспечения.

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Повышение конкурентоспособности работников с инвалидностью будет осуществляться посредством внедрения ваучеров на образование, а также совместных программ подготовки со Службой занятости и работодателями.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря 2019 года Верховная Рада продлила нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на товары и услуги организаций и предприятий, которые основаны общественными объединениями лиц с инвалидностью, к 1 января 2025 года.