В Перевальске оккупанты прекратили дезинфицировать воду, которую подают населению – Тымчук
12:54, 25 мая 2015Общество
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Оккупационная власть Перевальска Луганской области прекратила дезинфицировать воду, которая подается населению, поскольку отсутствуют необходимые реагенты.
В Перевальске подают неочищенную воду / evpcity.com
Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.
«В Перевальске перестали дезинфицировать воду, которая подается населению (отсутствуют необходимые реагенты)», - написал он.
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Как сообщал УНИАН,боевики в Луганске наладили производство фальсифицированного алкоголя.
На рынках, в кафе, киосках и даже отдельных магазинах в населенных пунктах, контролируемых так называемой «ЛНР», в большом количестве на разлив появились водка и коньяк неизвестного происхождения (в пластиковых бутылках емкостью 5 и 10 л из-под питьевой воды).
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