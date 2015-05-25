В Перевальске оккупанты прекратили дезинфицировать воду, которую подают населению – Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

«В Перевальске перестали дезинфицировать воду, которая подается населению (отсутствуют необходимые реагенты)», - написал он.

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Как сообщал УНИАН,боевики в Луганске наладили производство фальсифицированного алкоголя.

На рынках, в кафе, киосках и даже отдельных магазинах в населенных пунктах, контролируемых так называемой «ЛНР», в большом количестве на разлив появились водка и коньяк неизвестного происхождения (в пластиковых бутылках емкостью 5 и 10 л из-под питьевой воды).