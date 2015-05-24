В Одессу прибыл круизный лайнер Wind Star (фотогалерея)
16:50, 24 мая 2015Общество
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На борту лайнера - 205 туристов, в основном из США и Великобритании.
Теплоход прибыл из турецкого порта Бартын / Сайт Одесского морпорта
В Одессу сегодня прибыл круизный лайнер WIND STAR.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского морского торгового порта, 134-метровое судно, прибывшее под Багамским флагом, ошвартовался утром у одного из причалов пассажирского комплекса порта.
Пассажирский теплоход прибыл из турецкого порта Бартын.
На борту лайнера - 205 туристов, в основном из США и Великобритании. Экипаж - 147 человек.
Читайте такжеНа юге Украины прошли рекордные марши вышиванок (фото, видео)«Также на судне путешествует живой ястреб, который, очевидно, является талисманом судна», - отметили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что впервые этот пассажирский лайнер заходил в Одессу 20 лет назад.
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