В Одессу прибыл круизный лайнер Wind Star (фотогалерея)

16:50, 24 мая 2015
Общество
9402 0

На борту лайнера - 205 туристов, в основном из США и Великобритании.

На борту лайнера - 205 туристов, в основном из США и Великобритании / Сайт Одесского морпорта

В Одессу сегодня прибыл круизный лайнер WIND STAR.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского морского торгового порта, 134-метровое судно, прибывшее под Багамским флагом, ошвартовался утром у одного из причалов пассажирского комплекса порта.

Пассажирский теплоход прибыл из турецкого порта Бартын.

На борту лайнера - 205 туристов, в основном из США и Великобритании. Экипаж - 147 человек.

Читайте такжеНа юге Украины прошли рекордные марши вышиванок (фото, видео)«Также на судне путешествует живой ястреб, который, очевидно, является талисманом судна», - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что впервые этот пассажирский лайнер заходил в Одессу 20 лет назад.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter