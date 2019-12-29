Под Лукьяновским СИЗО, из которого должны вывезти экс-"беркутовцев", произошли стычки между активистами и силовиками (видео)

После непродолжительной стычки, спецназу удается оттеснить активистов, после чего из ворот СИЗО выезжает микроавтобус.

Под Лукьяновским СИЗО, из которого должны вывезти экс-"беркутовцев", произошли стычки между активистами и спецназом.

Соответствующее видео опубликовало "Радио Свобода".

На кадрах видно, как люди пытаются заблокировать выезд из Лукьяновского СИЗО. После непродолжительной стычки, спецназу удается их оттеснить, после чего из ворот СИЗО выезжает микроавтобус.

Как сообщал УНИАН, экс- "беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Институтской, отпустили из-под стражи.

Справка УНИАН. Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

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Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

По состоянию на февраль 2018 года следствием были установлены 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

27 декабря Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционных жалоб на меры пресечения экс-«беркутовцев», трем из которых Святошинский райсуд продлил сроки содержания под стражей, двое других находятся под домашним арестом.

28 декабря на заседании Киевского апелляционного суда прокуроры заявили, что экс-«беркутовцы» включены в список на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ЛДНР». Обмен ожидается завтра, 29 декабря.

Прокуроры предоставили суду письмо генпрокурора, в котором говорится о достигнутых политических договоренностях между Украиной и Россией по обмену удерживаемыми лицами. Согласно письму, в список на обмен с украинской стороны включены экс- "беркутовцы".

Прокуроры также признали, что риск побега экс-"беркутовцев", в случае их освобождения из-под стражи, остается, однако их необходимо освободить под личные обязательства для того, чтобы осуществить обмен.

В свою очередь, адвокаты потерпевших по делу отметили, что экс-"беркутовцы" не имеют никакого отношения к войне на востоке Украины и преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.