Перед предстоящим обменом суд объявил приговор и отпустил из-под стражи "харьковских террористов" (видео)

Виктор Тетюцкий, Владимир Дворников и Сергей Башлыков признаны виновными в теракте возле Дворца спорта в Харькове 22 февраля 2015 года. В то же время суд освободил обвиняемых из-под стражи под личное обязательство из-за наличия их фамилий в списках на обмен.

Сегодня, 28 декабря, суд вынес приговор троим подозреваемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове в феврале 2015 года – их выпустили под собственное обязательство, хотя и приговорили к пожизненному заключению.

Так, суд признал трех мужчин виновными в совершении теракта, в результате которого погибли четыре человека. Им назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Вместе с тем суд изменил всем трем осужденным меру пресечения - из содержания под стражей на личное обязательство, пишет ТСН.uа.

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Обвиняемых в зале суда не было. Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков и Владимир Дворников принимали участие в заседании в режиме видеоконференции.

Тем временем возле здания суда несколько человек развернули транспарант: "Обмен террористов — позор Зеленского".

Отметим, 26 декабря, прокурор Владимир Лымарь просил суд признать обвиняемых виновными и приговорить их к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Одновременно он выступил с инициативой, чтобы до вступления в силу приговора изменить всем троим подозреваемым в теракте лицам меру пресечения из содержания под стражей на личное обязательство.

Представитель государственного обвинения пояснил, что это вызвано решением властей реализовать договоренности относительно обмена всеми содержащимися сторонами конфликта на Донбассе лицами, которые были достигнуты президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным на встрече в "нормандском формате" в начале этого месяца в Париже.

Напомним, 22 февраля 2015 года у Дворца спорта в Харькове во время проведения торжественного шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли четверо и ранены девять человек.

В результате взрыва на месте погибли харьковский активист евромайдана Игорь Толмачев, подполковник милиции Вадим Рыбальченко. На следующий день скончался 15-летний Даниил Дидык, который в результате взрыва получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому.

24 февраля умер еще один раненный в результате взрыва — 18-летний студент Харьковской Академии городского хозяйства Николай Мельничук.

26 февраля 2015 года сотрудники СБУ по подозрению в совершении теракта задержали трех жителей Харьковской области — Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Всем троим объявили подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием). 22 апреля 2015 года обвинительный акт доставили во Фрунзенский районный суд Харькова. Обвиняемые своей вины не признали.

В апреле 2017 года суд начал слушания по делу о теракте с начало, потому что в коллегии судей произошла замена.

Всего, по данным адвоката потерпевшего Олега Головкова, за 4,5 года слушание дела было сорвано или заседание не происходило 170 раз.

Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течении ее незаконной агрессии против Украины. Среди перечисленных террористических атак был назван и теракт во время «Марша единства» в Харькове.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе во время видеоконференции договорились о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года.

По данным российских СМИ, обмен по формуле «всех установленных на всех установленных» планируется 29 декабря.

Так называемый «омбудсмен ДНР» подтвердила, что обмен удерживаемыми лицами планируется завтра, 29 декабря.