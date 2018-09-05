Суд оставил в СИЗО подозреваемых в кровавом теракте в Харькове в 2015 году

Соответствующее решение сегодня, 5 сентября, приняла коллегия Фрунзенского райсуда Харькова.

Фрунзенский райсуд Харькова продлил на 2 месяца содержание под стражей подозреваемых в совершении теракта возле Дворца спорта, который произошел 22 февраля 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня, 5 сентября, приняла коллегия Фрунзенского райсуда Харькова.

Ходатайство о продлении меры пресечения заявил представитель государственного обвинения в самом начале заседания. Прокурор подчеркнул, что на сегодняшний день остаются риски, что подозреваемые будут влиять на свидетелей, которые не допрошены во время судебного слушания, будут скрываться от суда, будут иметь возможность совершить другие уголовные преступления. Прокурор также подчеркнул, что действующее украинское законодательство не предусматривает иной меры пресечения, кроме содержания под стражей, подозреваемому в совершении теракта. Позицию прокурора поддержали потерпевшая сторона и их адвокаты.

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Однако адвокаты подозреваемых и сами подозреваемые заявили ходатайство об избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. В частности, они просили домашний арест или личное обязательство.

Суд поддержал ходатайство и доводы прокуратуры, продлив подозреваемым меру пресечения в виде содержания стражей.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля 2015 года в Харькове во время траурного шествия, посвященного памяти Героев Небесной сотни и погибшим в Донецкой области, возле Дворца спорта на проспекте Петра Григоренко (тогда - проспект Маршала Жукова) произошел теракт, в результате которого погибли четыре человека и девять получили ранения.

Через несколько дней СБУ заявила о задержании по подозрению в совершении теракта троих мужчин. Согласно официальному сообщению Фрунзенского райсуда, подозреваемыми являются Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий и Сергей Башлыков. По данным силовиков, мужчин завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде, а за совершение теракта должны были получить 10 тыс. долларов.