Дипломы не отменят: в Раде разъяснили нюансы нового закона об образовании

Степень защиты дипломов остается, и подлинность каждого документа можно будет проверить, сверившись с реестром Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

Принятый Верховной Радой закон №2299 о совершенствовании высшего образования не отменяет дипломы, а лишь позволяет вузам изменять дизайн документа на свое усмотрение.

Такое разъяснение дала народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", представительница комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина, передает "Обозреватель".

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Она отметила, что вопрос об отмене дипломов ей задают чаще всего и этот тезис "заставляет людей нервничать".

"Мы, конечно, не отменяем дипломы. Еще в 2016 году Министерством образования было издано распоряжение, по которому отменили дипломы государственного образца. Это означает, что с 2016 года уже действует система, когда каждый вуз выдает свой диплом. То есть, вуз сам определяет, как он будет выглядеть. Но содержание этого диплома строго регламентировано распоряжением Минобразования", – отметила Гришина.

По ее словам, депутаты просто закрепили эту норму на уровне закона.

"То есть никакой отмены дипломов в нашей стране нет. Мы просто переходим на европейскую практику, когда каждый вуз выдает свой диплом (в плане дизайна. – Ред.). Но у них остается уникальный номер", – уточнила она.

Гришина подтвердила, что степень защиты дипломов остается, и подлинность каждого документа можно будет проверить, сверившись с реестром Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).

"В любой момент со своего телефона вы или ваш работодатель можете зайти и проверить, действительно ли у вас есть диплом", – заверила она.

Нардеп добавила, что изменение 2016 года уже работает на практике: "У кого-то желтый диплом, у кого – то- другого цвета".