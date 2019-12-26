Убийство Шеремета: Грищенко утверждает, что не была знакома с другими подозреваемыми в 2016 году

По ее словам, с Кузьменко она познакомилась в 2018 году, а с Дугарь и Антоненко - только в конце лета 2019 года.

Инна Грищенко, которая фигурирует в разговорах подозреваемых в причастности к убийству летом 2016 года журналиста Павла Шеремета, заявила, что в 2016 году не была знакома ни с одним из трех подозреваемых.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она рассказала журналистам в зале Печерского суда, где сейчас проходит заседание о продлении Грищенко меры пресечения по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Она отметила, что не понимает, почему подозрение следствия вызвали именно Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и Яна Дугарь.

По словам Грищенко, она не была знакома с ними в 2016 году - с Кузьменко она познакомилась в 2018 году, а с Дугарь и Антоненко - только в конце лета 2019 года.

Она также отметила, что на фронте слышала, что в одном из добровольческих батальонов был человек с позывным «Нацик», однако лично его не знает, никогда с ним не общалась и не видела.

Грищенко также уточнила, что с гражданским мужем Кузьменко Петром Кияном она познакомилась в 2018 году, но больше с ним общался ее муж Владислав Грищенко.

По словам Грищенко, ее муж не был лично знаком с Антоненко, которого следователи считают организатором убийства Шеремета.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь и супругов-добровольцев Инну («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко. Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.

18 декабря стало известно, что Антоненко воспользовался правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины, отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, из-за подозрений в предвзятости следователей.

23 декабря Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под стражей, а 24 декабря - Кузьменко.