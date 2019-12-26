Хакер заработал четверть миллиона на похищении аккаунтов известного игрового сервиса (фото)

С помощью спам-рассылки он склонял игроков к введению на фишинговых сайтах пользовательских данных, которые затем продавал.

Правоохранители разоблачили 22-летнего жителя Черновицкой области, который похищал аккаунты известного игрового сервиса.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Украины.

Читайте такжеВ Киеве засудят подростка, который взломал компьютер ТЦ и вывел на рекламный экран свастику (видео)Отмечается, что с помощью спам-рассылки он склонял игроков к введению своих пользовательских данных на фишинговых сайтах, а полученные данные продавал. Таким образом хакер заработал около четверти миллиона гривен. Потерпевшими стали более 250 тысяч пользователей.

«Как участник тематических хакерских форумов человек самостоятельно научился основам создания вредоносных программных средств. Полученные знания начал практиковать для заработка денег», – говорится в сообщении.

Киберполиция разоблачила преступную схему: пользователям игрового сервиса в личные сообщения направлялось письмо. В сообщении указывалось, что он выиграл промо-код для получения бонусов в игре. Для того, чтобы его получить, необходимо перейти по ссылке. Ссылка перенаправляла пользователя на фишинговый ресурс, предварительно созданный злоумышленником. Данный веб-сайт был идентичен оригиналу, только частично отличалось доменное имя.

Для авторизации ресурс предлагал пользователю ввести свой логин и пароль. Введенные данные сразу загружались на серверы злоумышленника. Таким образом формировались базы данных, которые продавались с помощью хакерских форумов.

«Кіберполіція провела обыск в его квартире. Изъята компьютерная техника, мобильный телефон и две банковские карты, на которые осуществлялись транзакции незаконно полученных денег», – сообщили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводятся соответствующие компьютерно-технические экспертизы. Мужчине грозит до 5 лет заключения.

Ранее УНИАН сообщал, как хакеры взломали аккаунт основателя соцсети Twitter.