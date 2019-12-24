Президент призвал «в этот светлый праздник забыть о раздорах».

Президент Владимир Зеленский поздравил христиан западного обряда с Рождеством Христовым.

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Об этом говорится в сообщении на странице Зеленского в Facebook.

«Миллионы людей во всем мире сегодня собираются семьями, чтобы вместе провести Сочельник и встретить первую звезду. Она извещает о Рождестве Христовом», - написал Зеленский.

«В этот светлый праздник забудем о раздорах. Это вечер согласия и единения. Каждый из нас хочет, чтобы как можно быстрее в каждый украинский дом пришел мир. Вспомним сегодня, что мир начинается с нас, с нашего принятия друг друга, уважения, с нашего умения любить», - призвал президент.

Зеленский пожелал, чтобы свет первой Рождественской звезды принес счастье и благополучие в каждую семью. «С Рождеством Христовым!», - написал он.