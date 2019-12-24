"Тело не подлежало опознанию": в Сумской области похоронили последнюю жертву пожара в гостинице "Токио стар" (видео)

Идентификация тела ребенка длилась четыре месяца.

В Сумской области похоронили последнюю жертву пожара, который произошел четыре месяца назад. Десятилетняя девочка вместе со своей матерью погибла в одесском отеле "Токио Стар". Тело настолько обгорело, что экспертам пришлось долгое время проводить судебно-медицинские экспертизы. Только после этого тело отдали отцу ребенка.

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Как говорится в сюжете ТСН, сумчанин Александр Долгих потерял в пожаре свою семью: дочь Валентину и жену Анну. В Одессе семья остановились проездом на ночь. В пожаре уцелел только Александр: "Это очень трудно. Я каждую ночь переживаю этот пожар и просыпаюсь. Мне кажется, что у меня в доме снова дым".

Генетическая экспертиза по идентификации тела растянулась более чем на четыре месяца. "Тело девочки не подлежало опознанию в связи с тем, что были вызваны достаточно тяжелые телесные повреждения. Поэтому во время следствия была назначена экспертиза. Мы ожидали результатов", - говорит прокурор Евгений Антощук.

В уголовном производстве в отношении пожара пятеро подозреваемых. Двое владельцев отеля, два администратора и главный инженер. Из них трое находятся под домашним арестом, один из владельцев и инженер - в розыске. Правоохранители рассматривают единственную версию пожара: короткое замыкание электричества в стиральной комнате.

С момента пожара помещение этого отеля закрыто и находится под арестом как вещественное доказательство. Только сейчас правоохранители получили результаты строительной экспертизы. Она говорит о том, что в помещении ни при каких условиях не должен был работать отель.

"Большинство помещений, комнат в отеле не были оснащены необходимым оборудованием, там не было окон. Это указывает на то, что оно не соответствовало ДБНам, которые применяются в помещения отеля", - пояснил прокурор Евгений Антощук.

Зато в соседнем с отелем помещении уже возобновил работу бизнес-центр. Он также размещен в бывшем здании трамвайного депо и также принадлежит подозреваемым в уголовном производстве. Наниматели офисов несмотря на соседство со сгоревшим отелем за свою безопасность не боятся.

Отель пока закрыт. По крайней мере до февраля, когда начнется судебное рассмотрение дела о гибели людей. Об ужасном пожаре, унесший жизни девяти человек, здесь напоминает только обгоревший центральный фасад и увядшие цветы на крыльце.