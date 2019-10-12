Пожар в "Токио Стар": старшего администратора отеля выпустили из СИЗО

Женщине, у которой двое малолетних детей, мера пресечения изменена на ночной домашний арест.

Сегодня Киевский районный суд Одессы отпустил из СИЗО Ирину Паровик - старшего администратора отеля «Токио Стар», в котором во время пожара погибли 9 человек.

Как сообщили УНИАН в суде, в райсуд поступило ходатайство следователя, согласованное с прокурором, об изменении меры пресечения указанной гражданке.

Старший администратор подозревается в нарушении требований пожарной безопасности (часть вторая статьи 270 Уголовного кодекса Украины).

Рассмотрев ходатайство, следственный судья удовлетворил его. В частности, подозреваемой изменена мера пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест. Женщина освобождена из-под стражи в зале суда.

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Как отмечается, она обязана по первому требованию являться к следователю, прокурору и в суд, находиться по месту жительства в период с 22.00 по 06.00. Кроме того, она должна сдать на хранение паспорт для выезда за границу и воздержаться от общения с подозреваемыми, свидетелями и потерпевшими – всеми людьми, имеющими отношение к данному уголовному производству.

По версии следствия, примерно в 2009 году владельцы отеля предложили Паровик должность старшего администратора гостиницы «Токио Стар» без официального трудоустройства, на что женщина согласилась.

«Таким образом, подозреваемая работая старшим администратором и будучи фактически руководителем учреждения, не обеспечила выполнение установленных законодательством требований пожарной безопасности в гостинице и допустила их нарушение», - отметили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, в Одессе в ночь на 17 августа во время пожара в отеле «Токио Стар» погибли 9 человек. В их числе - жители Одесской области (юноша, 2002 г. р. и девушка, 2001 г. р.), двое киевлян (мужчина, 1995 г. р. и женщина, 1996 г. р.), также – 58-летний житель Днепропетровской области, харьковчанин, 1984 г. р., и 73-летняя гражданка Австралии. Кроме того, жительница Сум и ее 10-летняя дочь. В октябре Приморский райсуд Одессы обязал правоохранителей расследовать обстоятельства гибели этого ребенка. Соответствующий иск подал активист Николай Коваль, который предполагает, что отец девочки мог спасти жену и дочь, но по непонятной причине не сделал этого.

Владелец отеля Вадим Черный и старший администратор Ирина Паровик, у которой двое малолетних детей, были арестованы и помещены в СИЗО. Совладельцу гостиницы и главному инженеру заочно сообщено о подозрении. В числе подозреваемых также - 30-летняя женщина, дежурившая в гостинице в ночь пожара.

Всем фигурантам вменяют нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 УК Украины).