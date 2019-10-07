Пожар в «Токио Стар»: правоохранителей обязали расследовать обстоятельства гибели 10-летней девочки

Погибший ребенок обнаружен в прачечной, а его мать - в гостиничном номере.

Приморский районный суд Одессы сегодня обязал правоохранителей расследовать возможный факт оставления в опасности 10-летней девочки во время пожара в отеле «Токио Стар», где она и еще 8 человек погибли в ночь на 17 августа.

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Как передает корреспондент УНИАН, тем самым суд удовлетворил требования активиста Николая Коваля, изложенные в его заявлении, направленном в прокуратуру Одесской области.

«Семья Долгих, вместе с малолетним ребенком в это время (во время начала пожара – УНИАН) находилась в номере гостиницы, который находится посредине второго этажа», - сказано в заявлении Коваля.

Он отмечает, что, по версии ГСЧС, возгорание произошло в помещении прачечной, где «при вскрытии обнаружили пламя, между стиральной машиной и стеной». В других помещениях огня и задымления на тот период времени не наблюдалось.

Коваль указывает, что у семьи Долгих было достаточно времени для эвакуации. Однако спасся только глава семьи – Александр Долгий.

Он обращает внимание, что Долгий, находясь в больнице, давал интервью телеканалу, в котором заявил, что почувствовал запах гари в 02.00, после чего отправился в коридор искать огнетушитель.

«Такое поведение очень странное. Вместо того, чтобы спасать жену и дочь, мужчина ищет огнетушитель, чтобы спасать чужое имущество», - отметил Коваль.

При этом, погибшую девочку, по его данным, обнаружили в помещении прачечной, а ее мать – в отельном номере.

«Обстоятельства начала пожара и смерти малолетней Валентины Долгой дают все основания считать, что ребенок попал в помещение прачечной на втором этаже отеля до начала пожара…», - отмечает заявитель.

Он предполагает, что может иметь место преступление, которое классифицируется по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, приведшее к гибели человека) Уголовного кодекса Украины или другое преступление.

Суд удовлетворил требования заявителя.

Как сообщал УНИАН, в Одессе в ночь на 17 августа во время пожара в гостинице «Токио Стар» погибли 9 человек. В числе погибших - две жительницы Сум - 10-летняя девочка и ее мать.

Владелец отеля Вадим Черный и старший администратор Ирина Паровик арестованы и помещены в СИЗО. Совладельцу гостиницы и главному инженеру заочно сообщено о подозрении.