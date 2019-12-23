В ПЦУ предупредили о рисках переноса даты празднования Рождества

Переход на григорианский календарь внесет "сумятицу в украинское православие на десятилетия вперед".

Член синода Православной церкви Украины, глава синодальной богословско-литургической комиссии архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) прокомментировал споры по вопросу о переносе даты празднования Рождества и календарной реформе в ПЦУ.

По мнению архиерея, переход ПЦУ на григорианский календарь законсервирует многие религиозные общины.

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"Поспешная календарная реформа (и даже непродуманные одни лишь попытки сейчас прорекламировать ее предложениями "удвоения празднования") потенциально законсервируют в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут сумятицу в украинское православие на десятилетия вперед", - написал архиепископ Евстратий на своей странице в Facebook.

По его словам, риски от реформы церковного календаря сейчас очевидны и реальны.

Ранее предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что церковь не против переноса даты празднования Рождества Христова, но не может ставить такой вопрос на повестку дня, пока "становится на ноги".