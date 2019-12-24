В Днепре запустили "новогодний трамвай" (фото)
10:15, 24 декабря 2019Общество
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Транспорт отличается особым раскрасом и обвешан гирляндами.
В Днепре на улицы снова вышел новогодний трамвай / Информатор
В Днепре в преддверии новогодних праздников запустили особый «праздничный» трамвай, который ходит по маршруту №1.
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Фото новогоднего трамвая опубликовал «Информатор» – общественный транспорт отличается особым раскрасом и обвешан гирляндами, а водитель и кондуктор выходят на работу в парадной униформе. Интерьер вагона украшен рисунками оленей.
Информатор
Информатор
Отметим, новогодний трамвай выходит на улицы Днепра не впервые - он был замечен на колеях и год назад.
Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине с хороводами и костюмами установили самую глубокую в Европе подводную елку.
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