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В Днепре запустили "новогодний трамвай" (фото)

10:15, 24 декабря 2019
Общество
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В Днепре на улицы снова вышел новогодний трамвай / Информатор

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Фото новогоднего трамвая опубликовал «Информатор» – общественный транспорт отличается особым раскрасом и обвешан гирляндами, а водитель и кондуктор выходят на работу в парадной униформе. Интерьер вагона украшен рисунками оленей.

Информатор
Информатор

Отметим, новогодний трамвай выходит на улицы Днепра не впервые - он был замечен на колеях и год назад.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине с хороводами и костюмами установили самую глубокую в Европе подводную елку.

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Теги: #новости Украины#Днепр#трамвайпогода в Днепре