В Днепре запустили "новогодний трамвай" (фото)

Транспорт отличается особым раскрасом и обвешан гирляндами.

В Днепре в преддверии новогодних праздников запустили особый «праздничный» трамвай, который ходит по маршруту №1.

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Фото новогоднего трамвая опубликовал «Информатор» – общественный транспорт отличается особым раскрасом и обвешан гирляндами, а водитель и кондуктор выходят на работу в парадной униформе. Интерьер вагона украшен рисунками оленей.

Отметим, новогодний трамвай выходит на улицы Днепра не впервые - он был замечен на колеях и год назад.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине с хороводами и костюмами установили самую глубокую в Европе подводную елку.