За закрытием игорного бизнеса в Украине следят более 700 мобильных групп полиции
По всей территории Украины продолжают работать мобильные группы, которые мониторят соблюдение норм законодательства о запрете функционирования любых игорных заведений.
Как сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, создано 715 мобильных групп, в состав которых входят работники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований.
Мобильные группы постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по выявлению незаконного игорного бизнеса.
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«Любые попытки владельцев игорного бизнеса восстановить незаконную деятельность полиция будет пресекать и принимать соответствующие меры», - отметили в департаменте.
Правоохранители также призвали ловкачей и лиц, которые намерены сдавать в аренду помещения под подпольные игорные заведения, не нарушать нормы действующего законодательства.
Сегодня в сотрудничестве с представителями органов местного самоуправления проводится демонтаж наружной рекламы игорных заведений.
Кроме того, в полиции призвали граждан немедленно сообщать на линию 102 об игорных заведениях, которые до сих пор работают.
Напоминается, полицейские пресекли деятельность почти 5,3 тыс. игорных заведений и начали 250 уголовных производств за занятие игорным бизнесом.
Как сообщал УНИАН, 19 декабря Верховная Рада не приняла в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.
20 декабря Кабинет министров запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Согласно постановлению правительства и поручению министра внутренних дел, Национальная полиция проводила масштабную комплексную отработку по выявлению и противодействию незаконному игорному бизнесу.