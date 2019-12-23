За закрытием игорного бизнеса в Украине следят более 700 мобильных групп полиции

В Национальной полиции отмечают, что будут жестко реагировать на все попытки восстановить деятельность игорных заведений.

По всей территории Украины продолжают работать мобильные группы, которые мониторят соблюдение норм законодательства о запрете функционирования любых игорных заведений.

Как сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, создано 715 мобильных групп, в состав которых входят работники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований.

Мобильные группы постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по выявлению незаконного игорного бизнеса.

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«Любые попытки владельцев игорного бизнеса восстановить незаконную деятельность полиция будет пресекать и принимать соответствующие меры», - отметили в департаменте.

Правоохранители также призвали ловкачей и лиц, которые намерены сдавать в аренду помещения под подпольные игорные заведения, не нарушать нормы действующего законодательства.

Сегодня в сотрудничестве с представителями органов местного самоуправления проводится демонтаж наружной рекламы игорных заведений.

Кроме того, в полиции призвали граждан немедленно сообщать на линию 102 об игорных заведениях, которые до сих пор работают.

Напоминается, полицейские пресекли деятельность почти 5,3 тыс. игорных заведений и начали 250 уголовных производств за занятие игорным бизнесом.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря Верховная Рада не приняла в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.

20 декабря Кабинет министров запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Согласно постановлению правительства и поручению министра внутренних дел, Национальная полиция проводила масштабную комплексную отработку по выявлению и противодействию незаконному игорному бизнесу.