"Суд" в Крыму решил депортировать ялтинского журналиста Гайворонского

По словам адвоката, еще не было таких прецедентов, чтобы граждан Украины депортировали таким образом.

"Суд" в аннексированном Крыму 20 декабря принял решение депортировать ялтинского блогера и журналиста Евгения Гайворонского "с территории России".

Об этом сообщил адвокат Алексей Ладин, передает Крым.Реалии.

"Принудительное выдворение с "территории России". В настоящий момент он отправлен по решению суда в специальный центр полиции, центр содержания лиц, подлежащих выдворению, который находится в Краснодарском крае (Россия). Судебные приставы провели личный обыск, после чего Гайворонского отправили в этот центр. Еще не было таких прецедентов, чтобы граждан Украины депортировали таким образом", - подчеркнул адвокат.

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Алексей Ладин выдвинул предположение, что, поскольку Гайворонский зарегистрирован на Донбассе, а депортируют по месту регистрации, то "как бы его не депортировали в "ДНР".

На данный момент нет подтверждения этой информации от соответствующих ведомств аннексированного Крыма, отмечает "Крым.Реалии".

Как сообщал УНИАН, в октябре подконтрольный России "суд" в Ялте арестовал на 15 суток ялтинского активиста, блогера и журналиста Евгения Гайворонского. Во время задержания его несколько раз ударили головой о полицейскую машину.

Ялтинского блогера уже задерживали в Крыму весной этого года. Тогда его обвинили в употреблении наркотических средств. Сам Гайворонский назвал подобные обвинения "бредом".