Предварительно одобренный сегодня законопроект ликвидирует бюрократические барьеры в сфере здравоохранения - нардеп

Законопроект №2429, принятый в первом чтении на сегодняшнем заседании Верховной Рады, ликвидирует искусственные бюрократические барьеры и коррупциогенные факторы в сфере здравоохранения.

Об этом заявил народный депутат фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.

"Последний рабочий день в сессионном году завершился голосованием за законопроект №2429 по ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупциогенных факторов в сфере здравоохранения! Его поддержали в первом чтении за основу 259 парламентариев", - написал нардеп.

По словам Радуцкого, благодаря реализации этого законопроекта в Украине удастся внедрить "положение Болар", что даст возможность быстрее выводить на рынок генерические препараты, а также провести дерегуляцию службы крови в Украине, что приведет к увеличению объемов отечественного производства препаратов крови и уменьшение зависимости государства от дорогих импортных аналогов.

Также законопроект позволит создать условия для беспрепятственного ввоза в Украину фармацевтических субстанций для собственного производства лекарств и упростить режим обеспечения украинского миротворческого контингента вакцинами.

"Этот законопроект о разумной дерегуляции, который убирает искусственные, бюрократические, коррупциогенные нормы существующего законодательства, заменяя их простыми, обоснованными, едиными для всех правилами, предложенными и поддержанными экспертами и профильными ассоциациями (СУП, ТПП, ФРУ, УСПП, АВЛУ и другие)", - написал народный депутат.