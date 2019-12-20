Прокурор, который подписывал подозрения в деле Шеремета, не прошел переаттестацию

К делу теперь должны привлечь нового прокурора.

Прокурор Генеральной прокуратуры Украины Александр Лукашенко, который согласовывал подозрения фигурантам дела по убийству журналиста Павла Шеремета, не сдал тестирование в рамках переаттестации ведомства. Таким образом, его должны уволить из органов прокуратуры.

Об этом свидетельствует информация на сайте ГПУ.

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Пресс-служба генпрокуратуры обнародовала результаты аттестации прокуроров по итогам проведения собеседований: "Лукашенко Александр Александрович - неуспешно". Известно, что в Генеральной прокуратуре Александр Лукашенко работает с 2003 года.

Недавно адвокат подозреваемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко обнародовал текст подозрения подзащитного, который подписан Лукашенко. Это значит, что теперь по этому делу должен быть назначен новый процессуальный руководитель.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года на брифинге в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству Шеремета подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь и супругов добровольцев Инну («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко. Полиция на брифинге обнародовала телефонные разговоры Кузьменко.

Подозрения вручили Кузьменко, Антоненко и Дугарь. Кузьменко и Антоненко избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь — в виде круглосуточного домашнего ареста.