Дело Шеремета: на заседание по рассмотрению апелляции Кузьменко только сейчас прибыли прокуроры

20 декабря заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалобы адвоката на решение Печерского районного суда Киева о содержании под стражей Кузьменко хотели перенести на 24 декабря из-за неявки прокуроров.

На заседание в Апелляционный суд Киева по обжалованию решения об избрании меры пресечения подозреваемой в деле об убийстве журналиста Шеремета Юлии Кузьменко прибыли прокуроры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ из зала суда.

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Отмечается, что прокуроров привез нардеп Михаил Бондарь после встречи с генпрокурором Русланом Рябошапкой.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 декабря, заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалобы адвоката на решение Печерского районного суда Киева о содержании под стражей Кузьменко было перенесено на 24 декабря из-за неявки прокуроров.

Это вызвало возмущение со стороны присутствующих в зале, которые пришли поддержать Кузьменко и взять ее на поруки, а также со стороны адвоката Владислава Добоша.

Кузьменко заявила: "Я не уеду отсюда, пока не будет заседания. Я буду кричать и цепляться за все что угодно. Я имею право на это заседание". Присутствующие тоже отказывались покидать судебный зал.