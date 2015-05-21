Пассажиры автобуса, который разбился в Винницкой области, рассказали подробности ДТП

По крайней мере, водитель утверждает, что автобус стал неуправляемым и съехал в кювет и перевернулся, говорится в сюжете ТСН.

Из сорока пассажиров трое погибли. В больницах сейчас десять. Двое - в тяжелом состоянии, в реанимации. Пассажиры говорят, что автобус слетел в кювет на полной скорости.

"Автобус начало качать в сторону. И люди все встревожились, стали кричать, чтобы остановить. Шоферов было два, но они не могли справиться с машиной. Машину стало бросать вот и все. И мы как вареники в миске", - рассказывает 64-летняя пассажирка Елена Бондарчук.

Читайте такжеНа Виннитчине перевернулся автобус: погибло трое человек, 20 пассажиров госпитализированы

"Вылетела из автобуса, потому что все окна побиты и вылетели мы, потому что он кувыркнулся... Он немного обгонял машины, он шел с большой скоростью, я говорю то, что оно есть. Шофер, который был за рулем, он сказал – я первый раз еду сюда и ничего не знаю", - говорит еще одна пассажирка Зоя Ткач.

Оба водителя уцелели. Они сейчас дают показания в милиции. Тот, что был за рулем, уверяет, что автобус стал неуправляемым.

"Водитель дает показания, что произошла техническая поломка и он не смог справиться с управлением, что привело к переворачиванию автобуса", - говорит Анна Олейник, начальник пресс-службы УМВД Украины в Винницкой области.

Сейчас машину забрали на техническую экспертизу. Уголовное производство предварительно открыли по статье - нарушение правил дорожного движения. Впрочем, если экспертиза подтвердит неисправность автобуса, дело переквалифицируют и ответственность переляжет на перевозчика. Известно лишь, что это частное предприятие, зарегистрированное в Черновцах.