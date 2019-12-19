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В центре Житомира засияла новогодняя елка (фото)

23:20, 19 декабря 2019
Общество
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В Житомире зажглась новогодняя елка / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, живую 17-метровую новогоднюю ель в этом году украшают 824 игрушки, 30 декоративных украшений, около 1 километра гирлянд разных цветов.

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Вокруг расположились рождественская ярмарка, главная сцена торжеств и сказочные фотозоны, игровые и развлекательные локации.

Традиционно в центре Житомира установлена также и резиденция Святого Николая. Здесь, в "сказочном домике", Святой Николай ждет детей с подарками, которые будет дарить победителям различных конкурсов.

После торжественного зажжения праздничной иллюминации на главной пешеходной улице Житомира - Михайловской, по городу прошло шествие Святого Николая.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 декабря, в Киеве на Софийской площади зажгли главную елку Украины.

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