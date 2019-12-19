В центре Житомира засияла новогодняя елка (фото)
В центре Житомира сегодня зажгли огни на главной новогодней елке города и области.
Как передает корреспондент УНИАН, живую 17-метровую новогоднюю ель в этом году украшают 824 игрушки, 30 декоративных украшений, около 1 километра гирлянд разных цветов.
Читайте такжеВ Одессе зажгли огни на главной элке города (фото)
Вокруг расположились рождественская ярмарка, главная сцена торжеств и сказочные фотозоны, игровые и развлекательные локации.
Традиционно в центре Житомира установлена также и резиденция Святого Николая. Здесь, в "сказочном домике", Святой Николай ждет детей с подарками, которые будет дарить победителям различных конкурсов.
После торжественного зажжения праздничной иллюминации на главной пешеходной улице Житомира - Михайловской, по городу прошло шествие Святого Николая.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 декабря, в Киеве на Софийской площади зажгли главную елку Украины.