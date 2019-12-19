На Сумщине ликвидировали схему экспорта пуха и перьев на более 50 миллионов гривень (фото)

Продукцию злоумышленники перерабатывали и экспортировали в Россию, Литву и Германию.

В Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры области сотрудники налоговой милиции Главного управления ГФС в области ликвидировали незаконную схему закупки и экспорта пуха и перьев, через которую в течение 2018-2019 годов было проведено операций на общую сумму свыше 50 миллионов гривень.

Читайте такжеОдесских чиновников подозревают в присвоении 100 миллионов гривенКак сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов..., совершенное по предварительному сговору группой лиц, или если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины установлена группа лиц, которые организовали и обеспечивали функционирование указанной схемы.

Согласно сообщению, в своей деятельности фигуранты использовали подконтрольные компании – субъекты ВЭД и ряд связанных физических лиц-предпринимателей, от имени которых осуществлялась закупка пухо-перьевой смеси у населения за наличные.

В дальнейшем указанную продукцию перерабатывали в складских помещениях на специальных станках и экспортировали в Российскую Федерацию, Литву и Германиу на адреса подконтрольных предприятий-нерезидентов по заниженным ценам. В учете подконтрольных компаний-экспортеров приобретение сырья документально отражалось, как закупка у подконтрольных физических лиц-предпринимателей.

«Вместе с тем, во время экспорта готовой продукции фигуранты подделывали пакеты документов, необходимые для таможенного оформления товаров, в которых значительно занижали цену продукции, что давало возможность документально занижать валютную выручку и уклоняться от уплаты налогов. При этом часть выручки подконтрольные нерезиденты возвращали организаторам наличными», – отмечает пресс-служба ведомства.

На основании определений суда в офисных и нежилых помещениях, которыми пользовались фигуранты в Сумах и Сумской области, 18 декабря проведены санкционированные обыски.

«По результатам обысков из незаконного оборота изъято 4 тысячи 232 мешка пухо-перьевой смеси общей стоимостью около 34 миллионов гривень, черновые записи, первичную бухгалтерскую документацию, видеорегистратор, электронные носители информации и компьютерную технику, а также неучтенные наличные денежные средства в отечественной и иностранной валютах (евро, доллары, рубли) в эквиваленте на общую сумму около 3,4 миллиона гривень», – говорится в сообщении.