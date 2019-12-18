В России скончался мультипликатор Сергей Алимов – создатель "Топтыжки" и льва Бонифация

Последние 20 лет Алимов был главным художником московского Театра кукол имени С.В. Образцова.

В Москве на 82 году жизни скончался художник и мультипликатор Сергей Алимов – художник-постановщик знаменитых мультфильмов «Каникулы Бонифация» и «Топтыжка».

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Об этом сообщается на сайте Театра кукол имени С.В. Образцова, где Алимов последние 20 лет занимал должность главного художника.

В 60 годах прошлого века Алимов сотрудничал с режиссером Федором Хитруком. Вместе они создали несколько полюбившихся зрителям мультфильмов: «Каникулы Бонифация», «История одного преступления», «Топтыжка».

В 2014 году Алимов подписал «Коллективное обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ В. В. Путина на Украине и в Крыму».

Напомним, в августе российский и американский певец Вилли Токарев умер на 85 году жизни.