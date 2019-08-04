Ушел из жизни певец Вилли Токарев – исполнитель хита «Небоскребы»
16:01, 04 августа 2019Звезды
1619 0
Вилли Токарев прославился как автор-исполнитель песен в жанре русский шансон.
Умер Вилли Токарев / willitokarev.ru
Российский и американский певец Вилли Токарев умер на 85 году жизни.
Читайте такжеУшел из жизни Рутгер Хауэр – звезда «Бегущего по лезвию» и «Города грехов»
Об этом сообщает «Эхо Москвы», ссылаясь на артиста Николая Тамразова, который узнал о смерти от семьи исполнителя.
Вилли Токарев прославился как автор-исполнитель песен в жанре русский шансон. В 1974 году эмигрировал из СССР в США, где начал заниматься музыкой и обрел известность среди русскоязычных эмигрантов.
Напомним, в мае Токарев попал в реанимацию в Москве.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter