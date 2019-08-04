Ушел из жизни певец Вилли Токарев – исполнитель хита «Небоскребы»

Вилли Токарев прославился как автор-исполнитель песен в жанре русский шансон.

Российский и американский певец Вилли Токарев умер на 85 году жизни.

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Об этом сообщает «Эхо Москвы», ссылаясь на артиста Николая Тамразова, который узнал о смерти от семьи исполнителя.

Вилли Токарев прославился как автор-исполнитель песен в жанре русский шансон. В 1974 году эмигрировал из СССР в США, где начал заниматься музыкой и обрел известность среди русскоязычных эмигрантов.

Напомним, в мае Токарев попал в реанимацию в Москве.