Рынок земли: протестующие тракторами заблокировали въезд на одесскую таможню (фото)

По информации свидетелей, в акции участвуют более 400 человек и 40 единиц сельхозтехники.

Противники земельной реформы с помощью тракторов заблокировали въезд на таможенный пункт пропуска «Кучурган».

Об этом сообщает Думская.

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Одесситы таким образом протестуют против принятия закона о продаже земли. По информации свидетелей, в акции участвуют более 400 человек и 40 единиц сельхозтехники.

На въезде в пункт пропуска образовались километровые пробки.

«Мы продолжаем протестовать против распродажи нашей украинской земли. Аграрии протестуют по всей стране. Пусть новая власть выйдет и посмотрит им в глаза. Акции продолжаются по всей стране и будут только нарастать. Мы не остановимся», – цитирует издание главу Ассоциации животноводов Ирина Паламар.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря, возле Верховной Рады произошли столкновения между участниками акции против принятия закона о продаже земель сельхозназначения и правоохранителями.