Посольство США осудило насилие во время протестов возле Рады в Киеве

Соединенные Штаты осудили насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло сегодня возле Верховной Рады.

Посольство США в Украине осудило насилие, вспыхнувшее во время митинга против внедрения рынка земли 17 декабря возле Верховной Рады.

Об этом посольство сообщает на странице в Twitter.

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"Соединенные Штаты поддерживают право на мирные протесты. Мы осуждаем насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло сегодня возле Верховной Рады", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, утром у парламента несколько тысяч человек пришли на акцию против принятия закона о продаже земель сельхозназначения. Позже между участниками акции и правоохранителями произошли столкновения.

По факту беспорядков 17 декабря возле Верховной Рады правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).