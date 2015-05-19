Возле офиса ОБСЕ в Мариуполе проходит митинг против демилитаризации Широкино (прямая трансляция)

Об этом сообщает МТВ.

Мариупольские активисты возмущены действиями миссии ОБСЕ относительно демилитаризации Широкино.

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Активисты считают, что ОБСЕ не замечает нарушение Минских соглашений со стороны боевиков и ни коем образом не гарантирует безопасность Мариуполя в случае демилитаризации Широкино, которое является самой горячей точкой Донбасса.

Ранее УНИАН сообщал, что батальон специального назначения Национальной гвардии Украины "Донбасс" покинул боевые позиции в поселке Широкино близ Мариуполя.