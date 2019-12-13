Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Киеве увеличилось до 11
В Киеве количество людей, которые пострадали во время столкновения маршрутки и грузовика увеличилось до 11.
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Как сообщает пресс-служба полиции Киева, сейчас в больницы доставлено 11 человек, которые получили телесные повреждения в результате ДТП.
Следственным управлением ГУНП в г. Киеве собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.
Как сообщал УНИАН, в Голосеевском районе Киева произошло ДТП с участием маршрутного такси и грузовика. По предварительной информации, водитель фуры не соблюдал безопасного расстояния и столкнулся с маршруткой.