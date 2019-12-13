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Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Киеве увеличилось до 11

16:26, 13 декабря 2019
Общество
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В результате ДТП в больницы обратилось 11 человек / УНИАН

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Как сообщает пресс-служба полиции Киева, сейчас в больницы доставлено 11 человек, которые получили телесные повреждения в результате ДТП.

Следственным управлением ГУНП в г. Киеве собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, в Голосеевском районе Киева произошло ДТП с участием маршрутного такси и грузовика. По предварительной информации, водитель фуры не соблюдал безопасного расстояния и столкнулся с маршруткой.

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Теги: #новости Украины#Киев#ДТП#маршруткапогода в Киеве