Прокурор просит круглосуточный домашний арест для фигурантки дела об убийстве Шеремета Дугарь

Адвокаты полностью возражают против удовлетворения данного ходатайства и считают обвинение необоснованным.

Прокурор просит взять под круглосуточный домашний арест подозреваемую в причастности к убийству летом 2016 года журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь.

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Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания Печерского районного суда Киева по избранию меры пресечения Дугарь прокурор заявил, что она подозревается в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 28 ("совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией") и п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 ("совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, и по предварительному сговору группой лиц умышленное убийство") Уголовного кодекса .

Прокурор просит суд применить к Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Адвокаты полностью возражают против удовлетворения данного ходатайства и считают подозрение необоснованным, а доказательную базу - недостаточной.

Защита обратил внимание суда на одну из портретных экспертиз, где сравнивались видео с камер наблюдения в Киеве, датированные 15 и 18 июля 2016 года, с видео от 11 июля 2019 года, выводы которой свидетельствуют о том, что женщина на обоих видео - Дугарь.

Адвокат заявил, что, согласно отметкам в загранпаспорте Дугарь, с 16 июня по 13 июля 2019 года она находилась на территории Румынии и Италии, а поэтому не могла быть на втором видео сравнительной экспертизы.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству Шеремета подозревают пять человек: музыканта Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), Яну Дугарь и супруови Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко .

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

По данным следствия, Дугарь якобы проводила разведку возле дома Шеремета и фотографировала на мобильный телефон камеры видеонаблюдения возле места преступления.