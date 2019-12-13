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Суд будет избирать меру пресечения одной из подозреваемых в убийстве Шеремета

11:17, 13 декабря 2019
Общество
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Адвокату Кузьменко ходатайство еще не вручили / Facebook

Об этом в Facebook сообщил адвокат Влад Добош.

Заседание состоится ориентировочно в 13.00 часов.

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«Ходатайство еще мне не вручено. С минуты на минуту получу, после чего 3 часа перерыв, для ознакомления с материалами ходатайства. Затем начнется судебное заседание! То есть около 13й часа», – написал он.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря, в полиции заявили, что в причастности к убийству Шеремета подозревают пятерых человек: музыканта Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), Яну Дугарь и супруги Инну («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

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Новость в сюжете: Убийство журналиста Шеремета
Теги: #новости Украины#суд#убийство Шеремета