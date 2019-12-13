"Характеризуется положительно": в Командовании ССО рассказали о подозреваемом в убийстве Шеремета

Накануне фигурантам объявили о подозрении.

Командование сил специальных операций прокомментировало личность Андрея Антоненко - одного из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в сообщении на странице подразделения в Facebook.

По информации Командования, Антоненко проходит военную службу по контракту с июля 2017 года. С июня 2019-го - в Командовании.

"За время прохождения службы характеризуется положительно", - говорится в сообщении.

В ССО заверили, что готовы содействовать проведению объективного расследования и предоставить следствию необходимую информацию.

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Как сообщал УНИАН, следствие считает, что исполнителями убийства стала группа волонтеров и ветеранов войны на Донбассе: ветеран и известный рок-музыкант Андрей Антоненко, военный медик и детский хирург Юлия Кузьменко (псевдоним "Лиса"), сержант ВСУ Яна Дугар, а также супруги Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко.