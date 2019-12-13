"Права в смартфоне": в МВД раскрыли детали нововведения для водителей

При этом удостоверение водителя в обычном пластиковом виде как было, так и остается основным документом.

В Украине с 16 декабря начнут тестировать мобильное приложение, которое водители смогут использовать в качестве электронных водительских прав и свидетельства о регистрации авто.

Об особенностях электронных прав и техпаспорта рассказал заместитель начальника главного сервисного центра МВД Украины Юрий Смольянинов, передает «Обозреватель».

Читайте такжеВ МВД вскоре презентуют онлайн-сервис для восстановления удостоверения водителя

"Удостоверение водителя в обычном пластиковом виде как было, так и остается основным документом. В своем смартфоне вы увидите цифровое отображение того удостоверение водителя, которое вам выдано", – рассказал он.

Как пояснил Смольянинов, сервисные центры предоставят доступ к единому государственному реестру МВД с приложением "Действие", которое разрабатывает Министерство цифровой трансформации.

"Если вы получили удостоверение водителя в сервисном центре, вы входите в приложение и получаете его цифровое изображение в своем смартфоне. Насколько мне известно, такое изображение можно будет получить только в одном устройстве. Это устройство должно быть привязано к определенной личности, должно принадлежать вам. И тогда вы сможете с собой возить не бумажное или пластиковое удостоверение водителя, а смартфон, в котором будет удостоверение водителя и свидетельство о регистрации", – сообщил чиновник.

По его словам, Минцифры отобрало определенное количество человек для тестирования этого приложения. В понедельник, 16 декабря состоится презентация программы для группы тестировщиков. При нормальных результатах тестирования его запустят для всех граждан Украины.

В то же время, Смольянинов не смог сказать, когда это может произойти.