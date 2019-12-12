В Одесской области за кражу 7 авто стоимостью 3 миллиона задержали экспедитора
В Одесской области арестован экспедитор, подозреваемый в краже 7 автомобилей стоимостью 3 млн грн.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, накануне по ходатайству прокуратуры подозреваемого взяли под стражу с правом внесения залога.
По данным пресс-службы, прокуроры Ильичевской местной прокуратуры сообщили о подозрении экспедитору частного предприятия в незаконном завладении автомобилями.
Установлено, что в начале ноября текущего года он ввел в заблуждение главного инспектора таможенного контроля и незаконно вывез семь автомобилей Mitsubishi Outlander с территории таможенного поста.
«Таким образом, злоумышленник нанес более 3 млн грн ущерба предприятию», - сообщили в пресс-службе.
Как отмечается, подозреваемый занимался процедурой по экспедированию груза с момента прибытия его в морской порт «Черноморск» до непосредственного отправления владельцу.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Черноморского отделения полиции по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.