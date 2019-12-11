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В Киеве полицейские "крышевали" притоны

16:10, 11 декабря 2019
Общество
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Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения / фото УНИАН

Сотрудники Службы безопасности Украины изобличили руководителей нескольких подразделений Главного управления Национальной полиции в городе Киеве в «крышевании» притонов.

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Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, оперативники спецслужбы установили, что заместитель начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и начальник отдела по борьбе с преступлениями против общественной морали наладили механизм получения неправомерной выгоды от владельцев притонов.

Правоохранители задокументировали несколько фактов получения злоумышленниками взяток.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, обоим полицейским сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.

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Теги: #новости Украины#Киев#СБУ#полицейскиепогода в Киеве