В Киеве полицейские "крышевали" притоны

Установлено, что за свои услуги подполковник и капитан полиции ежемесячно получали от сутенеров по 2 тыс. долларов.

Сотрудники Службы безопасности Украины изобличили руководителей нескольких подразделений Главного управления Национальной полиции в городе Киеве в «крышевании» притонов. Читайте также"Получали вознаграждения": в Киеве разоблачили многомиллионную схему подкупа врачей Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, оперативники спецслужбы установили, что заместитель начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и начальник отдела по борьбе с преступлениями против общественной морали наладили механизм получения неправомерной выгоды от владельцев притонов. Правоохранители задокументировали несколько фактов получения злоумышленниками взяток. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, обоим полицейским сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.

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