Там допустили, что обмен может произойти до конца этого года.

Вероятнее всего, до конца этого года Украина и Россия проведут очередной обмен пленными, который планируется в формате "всех на всех". Это может случиться ближе к дате католического Рождества – 25 декабря.

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Такое заявление сделал глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, передает российский "Интерфакс". Чеснаков является сторонником и активным участником команды Владислава Суркова – "правой руки Путина" на Донбассе.

"Обмен всех установленных на всех установленных – да, вполне возможно, по этой формуле можно ждать к концу года, ближе к Рождеству", - отметил он.

О том, что во время саммита "нормандской четверки" возможен разговор об обмене пленными в формате "всех на всех" ранее говорил украинский президент Владимир Зеленский.

До этого в Кремле заявляли, что переговоры по этому вопросу находятся на финальном этапе, правда, называли другой формат – 250 на 100. Украина якобы должна была передать России 250 задержанных со своей стороны.