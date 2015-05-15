Харьковская область завершит строительство фортификационных сооружений на Луганщине до 10 июня

Харьковская область завершит строительство опорных пунктов на территории Луганской области до 10 июня.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя Харьковской областной государственной администрации Евгения Шахненко, который в течение двух дней проводил инспекцию строящихся объектов.

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«Комиссия, которую я возглавлял, объехала 31 взводно-опорный пункт. На сегодняшний день Харьковская область является лидером в строительстве данных защитных сооружений - полностью закончены работы на двух взводно-опорных пунктах, и в соответствии с нашим графиком на следующей неделе будут готовы еще четыре», - сообщил Шахненко.

По его словам, объекты находятся на разной стадии готовности, но все работы планируется завершить до 10 июня. В данный момент на строительстве фортификационных сооружений в Луганской области задействовано 13 строительно-монтажных организаций. После сдачи взводно-опорные пункты, возводимые для защиты наших рубежей, будут переданы на баланс Министерства обороны.

«На каждом объекте мы встречались с представителями строительных организаций, местных властей. Было очень много проблем с разминированием и охраной площадок, земельными участками, с подъездом работников и техники, расселением людей и техническим исполнением. Все вопросы, которые мешали строительству защитных сооружений в Луганской области, решены», - заверил заместитель председателя ХОГА.

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Как сообщал УНИАН, на территории Луганской области силами Харьковской области планируется построить 31 взводно-опорный пункт. Капитальные оборонительные сооружения, включающие систему блиндажей и окопов, появятся на всех стратегически важных направлениях. На сегодняшний день из Киева уже профинансировано 40 млн грн из запланированных 70 млн грн. Все эти финансовые средства будут направлены для оплаты выполненных работ по строительству оборонительных сооружений. В целом, вдоль линии фронта построят около 300 взводно-опорных пунктов.