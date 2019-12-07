В оккупированном Симферополе обокрали собор Православной церкви Украины

Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент написал заявление о краже имущества в российскую полицию.

Во временно оккупированном Симферополе обокрали кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ).

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Об этом заявил архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент, сообщает Крым.Реалии. «Сегодня я пришел в церковь в 7 утра для проведения литургии, как обычно в субботу. Когда я поднялся на второй этаж, обратил внимание на то, что в коридор выставили две колонки, которые мы использовали для проведения служб, они обычно находились в одной из комнат на втором этаже. Потом ко мне подошла служащая церкви и сообщила, что в какой-то из дней со 2 по 7 декабря из храма похитили усилитель, который мы раньше использовали. Дальше я спустился на первый этаж и попросил прораба и работников, которые работают в помещениях, к десяти утра вернуть украденную вещь. Они ответили, что ничего не крали и начали мне хамить. После службы, я вызвал полицию», – сообщил он.

Архиепископ Климент добавил, что сотрудники полиции провели фотосъемку помещения.

«Потом они начали говорить, что идут суды и, согласно решениям, мне вообще ничего не принадлежит, а я сам тут нахожусь незаконно. То есть была вот такая перепалка. В конце концов, заявление я им отдал, они сфотографировали место, откуда был украден этот эквалайзер. Я не знаю, чем это закончится», – отметил архиепископ Климент.

Также, по словам Климента, доступ в помещения церкви на данный момент «открыт для грабителей».

«Когда я открыл комнату, где стояли колонки, я увидел, что двери, которые выходили на балкон, полностью демонтированы, то есть в эту комнату можно спокойно попасть с двух сторон. Именно потому, что сняты двери, получается, церковь открыта для грабителей», – добавил архиепископ Климент.

Арбитражный суд Центрального округа Калуги 14 ноября отклонил кассационную жалобу представителей Крымской епархии ПЦУ. Представители церкви пытались оспорить решение российского «Министерства имущественных и земельных отношений Крыма» о расторжении договора аренды собора в центре Симферополя.

24 сентября в управлении российского «Министерства юстиции Крыма» третий раз отказали в регистрации украинского православного прихода на полуострове.

Как сообщал УНИАН, в конце июля архиепископ Климент заявил, что из собора святых равноапостольных Владимира и Ольги украли все церковные вещи Крымского епархиального управления ПЦУ.

По словам архиепископа, пока он находился на конференции по вопросам религиозной свободы в Вашингтоне, "министр имущественных и земельных отношений" Крыма Анна Анюхина организовала под видом "внутреннего ремонта" разгром церкви.

29 августа более 50 крымских прихожан ПЦУ обратились в Комитет по правам человека ООН из-за захвата оккупантами последнего храма Крымской епархии ПЦУ.

9 сентября Комитет ООН по правам человека запретил России выселять Крымскую епархию ПЦУ из храма в оккупированном Симферополе.