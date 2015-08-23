Во Львове ограбили сотрудника Администрации президента

Неизвестные обокрали автомобиль ГАЗ 21 «Волга», принадлежащий Роману, он был припаркован возле центрального городского парка, где проходил пивной фестиваль, сообщает Zahid.net.

По словам потерпевших кража произошла в период между 17:05 и 17:40. Воры вытащили из автомобиля два рюкзака с документами. По словам Святослава Романа, в одном из рюкзаков были «очень важные вещи и документы». Известно также, что была похищена довольно внушительная сумма денег, которую планировали передать на благотворительность волонтерам.

Судя по тому, что стекло в автомобиле осталось невредимым, а потерпевшие уверяют, что авто было закрыто, вор или воры просто выдавили стекло в дверце вниз и открыли автомобиль изнутри.

«Сегодня между 17:05 и 17:40 с бежевой "Волги" на ул. Зарицьких какие-то очень плохие люди вытащили из автомобиля два рюкзака. В моем был ноут с зарядкой, телефон с зарядкой, заграничный паспорт, документы и деньги. Просто джек-пот», - рассказал Ярема Дух.

Потерпевшие уже обратились в соцсетях к вероятных очевидцев кражи с просьбой сообщить любые подробности или приметы преступников по телефонам 067 675 8478, 067 676 6972.

В милиции подтвердили факт кражи.

Напомним, что два дня назад жертвой автоворов стал новый руководитель львовской патрульной полиции Юрий Зозуля. В первый же день его работы неизвестные разбили стекло в его автомобиле и украли рюкзак с двумя ноутбуками.