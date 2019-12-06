Крымского татарина Джаферова после допроса российских пограничников увезли на "скорой"

Российские пограничники более 3,5 часов удерживали Нури Джаферова на контрольно-пропускном пункте "Чаплинка". По словам сына, его заставили раздеться, обвиняли в терроризме и оказывали психологическое давление.

Крымского татарина Нури Джаферова, которого задержали на админгранице с Крымом, после допроса российских пограничников увезли на скорой помощи.

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Как сообщает в Facebook "Крымская солидарность", его сын заявил о том, что на отца оказывали психологическое давление во время допроса.

"Сегодня в районе 14.30 на контрольно-пропускном пункте "Чаплынка" российскими силовиками был задержан и более 3,5 часов удерживался Джаферов Нури Асанович 1971 года рождения, которого привёз на границу его сын Редван", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент с пункта пропуска его на скорой помощи увезли в больницу Армянска, за медиками на своей машине следует сын Джаферова.

"До этого сказали, что с ним проводятся какие-то определённые действия, задаются вопросы и сейчас выпустят, но не отпускали, пока человеку не стало плохо. Его заставили раздеться, обвиняли в терроризме, оказывали психологическое давление", - сообщил Редван Джаферов.