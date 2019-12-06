Умер первый ректор Национальной академии СБУ Владимир Сидак

Сидак возглавлял вуз на протяжении 11 лет.

Умер первый ректор Национальной академии Службы безопасности Украины, доктор исторических наук, член-корреспондент Национальной академии педагогических наук, генерал-лейтенант в отставке Владимир Сидак.

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Как сообщили в пресс-центре СБУ, именно под его руководством в 1992 году был создан Институт подготовки кадров СНБ/СБ Украины, который впоследствии был реорганизован в Академию Службы безопасности.

Сидак возглавлял вуз на протяжении 11 лет и как ученый не только доказывал, что Служба безопасности Украины не является правопреемницей КГБ, но и исследовал настоящие истоки украинских спецслужб - со времен Киевской Руси.

Он был членом редакционной коллегии многотомного научного издания СБУ «Специальные службы Украины от древнейших времен и до современности» и автором второго тома «Украинские спецслужбы времен национально-освободительной борьбы 1917-1921 гг.», изданного в 2017 году.