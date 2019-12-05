СБУ в этом году разоблачила на коррупции более сотни полицейских: среди них 18 руководителей

К различным видам и срокам наказания осужден 41 полицейский.

В течение 2019 года Служба безопасности Украины разоблачила на коррупции 112 полицейских, в их числе 18 руководителей различных уровней.

Об этом сообщает пресс-центра СБУ.

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«По материалам Главного управления и региональных подразделений по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в течение 2019 года было: начато 95 уголовных производств в отношении сотрудников Нацполиции за совершение преступлений коррупционного характера; сообщено о подозрении в коррупционных правонарушениях 112 полицейским; освобождены от занимаемых должностей 48 сотрудников полиции; приговорен к различным видам и срокам наказания 41 полицейский», - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди разоблаченных в злоупотреблениях сотрудников полиции - 18 руководителей различных уровней: начиная от заместителя начальника отдела.