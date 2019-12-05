Крымский адвокат и одесский активист получили премии правительства Нидерландов за защиту прав человека

"Тюльпан прав человека" вручают активистам, правозащитникам и организациям, которые активно защищают права человека и оказываются в опасности из-за своей деятельности.

Крымский адвокат Лиля Гемеджи и одесский активист Виталий Устименко получили премии правительства Нидерландов "Тюльпан прав человека".

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Об этом в Facebook написала председатель правления Центра прав человека "ZMINA" Татьяна Печончик.

"Двое прекрасных людей - крымский адвокат Лиля Гемеджи и одесский активист Виталий Устименко сегодня получили премию от Посольства Нидерландов "Тюльпан прав человека", - написала она.

Адвокат Гемеджи защищает права украинских политзаключенных, в частности, крымских татар, которых незаконно задержали и удерживают в РФ и на оккупированном полуострове. Она неоднократно получала угрозы из-за своей деятельности.

Устименко - руководитель одесской ячейки Автомайдана, из-за антикоррупционной деятельности на него дважды совершали нападения, в результате одного из них активист получил ножевое ранение.

"Тюльпан прав человека" - это награда правительства Нидерландов, которая с 2008 года ежегодно присуждается правозащитникам и организациям, поддерживающим права человека на глобальном уровне.

Кроме того, с 2018 года посольства Нидерландов во всем мире тоже вручают местные награды активистам и правозащитникам, которые оказываются в опасности из-за своей работы.