СБУ разоблачила интернет-провайдера, незаконно ретранслировавшего телеканалы (фото, видео)

Ежемесячный доход преступников составлял более миллиона гривень.

В Ивано-Франковске разоблачили интернет-провайдера, который занимался незаконной ретрансляцией украинских телеканалов.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Читайте такжеВ Кривом Роге мошенники украли с банковских карт полтора миллиона гривен и проиграли «добычу» в онлайн-казиноОтмечается, что месячный доход от противоправной деятельности составлял более миллиона гривень. Количество зарегистрированных пользователей незаконного канала трансляции телеканалов по предварительным оценкам насчитывал около 15 тысяч.

Клиентская база местного провайдера охватывала территорию всей области. Ежемесячно услуги предоставления интернет-связи и ретрансляции телеканалов оценивались в 155 гривень с одного абонента.

5 декабря правоохранители проводили обыски в нескольких офисах интернет-провайдера, которые размещались в Ивано-Франковске.

На месте осматривалась техника для проверки причастности руководства интернет-провайдера к осуществлению противоправной деятельности. По результатам проведения обысков и соответствующих экспертиз будет принято решение относительно правового статуса причастных лиц.

Следственные действия проводятся в рамках ранее начатого уголовного производства, квалифицированного по ст. 176 и ст.361 Уголовного кодекса Украины. Незаконная деятельность провайдера в настоящее время прекращена. Санкция предусматривает до 6 лет заключения.

Ранее УНИАН сообщал, как СБУ проводила обыски в охранной фирме нардепа Медведчука.