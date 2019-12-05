Епифаний верит, что Филарет передумает и вернется в ПЦУ

По словам митрополита Епифания, Филарет до сих пор остается архиереем ПЦУ.

Глава Православной церкви Украины Епифаний заявил, что Священный синод надеется на возвращение патриарха Филарета, который разошелся во мнениях с большинством духовенства относительно дальнейшей судьбы украинской церкви.

Об этом он сказал в интервью ВВС Украина.

Читайте такжеРождество 25 декабря: в ПЦУ рассказали, когда поменяют дату празднования

Митрополит Епифаний отметил, что владыка Филарет остается архиереем ПЦУ и его место во время проведения священных синодов до сих его ожидает.

"Он есть внутри Православной церкви Украины, и мы считаем его своим архиереем. Он самоизолировался, а мы ожидаем, что он вернется в Священный Синод и будет использовать свой более чем полувековой опыт архиерейства, опыт управления церковью для того, чтобы помогать церкви расти", - подчеркнул глава ПЦУ.

Как сообщал УНИАН, 20 июня почетный патриарх Филарет ПЦУ созвал "поместный собор", на котором объявил о восстановлении ликвидированной УПЦ Киевского патриархата и непризнании томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Филарет заявил, что ПЦУ стала зависимой от Константинопольского патриарха. Также он раскритиковал полученное украинской церковью название. По его словам, название церкви должна быть "Украинская православная церковь".