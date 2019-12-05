В Светловодске большинство школ не могут возобновить обучение из-за отсутствия тепла

Ранее «Светловодскбыт» не смог вовремя начать отопительный сезон из-за долгов перед "Нафтогазом".

В Светловодске Кировоградской области из-за отсутствия тепла в результате аварии на теплосети большинство школ не могут полностью возобновить учебный процесс после вынужденных каникул.

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Как сообщили в управлении образования Светловодского горисполкома, сегодня, 5 декабря, в школах города частично возобновился учебный процесс после вынужденных каникул.

В частности, в 5-ти из 9-ти школ города возобновили учебу только в 9-х и 11-х классах. Полноценно возобновили учебу три школы. В одной из школ (№8), которая имеет автономное отопление, учебный процесс не прерывался.

«Сегодня в части школ начался учебный процесс только у старшеклассников. Пока мы не знаем, когда сможем возобновить учебу в школах. К сожалению, это регулируется в ручном режиме», - отметил главный специалист управления образования Сергей Добролевский.

Он добавил, что пока температурный режим в классах составляет около 17 градусов, отапливают помещение и с помощью обогревателей.

Как сообщал УНИАН, из-за задолженности перед НАК «Нафтогаз Украины» СП ООО «Светловодскбыт» не смогло вовремя получить номинацию на газ и начать отопительный сезон в Светловодске Кировоградской области. Без тепла остались около 50 тысяч жителей города.

15 ноября предприятие «Светловодскбыт» заключило договор реструктуризации задолженности с «Нафтогазом» и получило номинацию на газ.

18 ноября начали работу все шесть котельных предприятия «Светловодскбыт», однако возникло много порывов на теплосети. В связи с этим с 18 ноября учащихся школ города отправили на вынужденные каникулы.

24 ноября в городе объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня.