На Каннском кинофестивале покажут украинский фильм "Плен" о войне на Донбассе

На Каннском кинофестивале в профессиональном сегменте le marche du film состоится рыночный показ фильма Анатолия Матешко "Плен", сюжет которого разворачивается во время боевых действий на востоке Украины, передает ТСН.

Читайте такжеУкраинский фильм "Плен" не попал в конкурсную программу Канн из-за Изабеллы Росселини - продюссер

Кроме того, в украинском павильоне началась акция в поддержку незаконно удерживаемого РФ режиссера Олега Сенцова. В павильоне разместили плакат с фотографией режиссера и собирают подписи с призывом к российским властям освободить его.

Напомним, вчера в Каннах открылся 68-й кинофестиваль. Он стартовал с ленты "С высоко поднятой головой" с Катрин Денев в главной роли.