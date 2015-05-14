Под Киевом на газораспределительной станции прогремел взрыв

Возгорание произошло во время технических работ, сообщает ТСН.

Спасатели тушили огонь водой, но это не помогло. Впоследствии начали забрасывать землей.

Взрыв произошел в результате разгерметизации газопровода среднего давления.

Роман Боярчук был одним из первых, кто увидел пламя и даже успел все заснять.

"Если бы не было машин пожарной охраны по Ирпене, видимо, взрыв был бы намного больше", - сказал он.

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Недалеко от места пожара проходит линия электропередач. Спасатели опасаются, что на нее упадут опаленные деревья и местные жители останутся еще и без электричества.

Что конкретно стало причиной пожара, сейчас выясняет милиция.

Тем временем у людей, кому топливо шло через эту станцию, исчез газ. Как надолго - пока неизвестно.