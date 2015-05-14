Под Киевом на газораспределительной станции прогремел взрыв
В Ирпене под Киевом загорелась газораспределительная станция. Опасаясь взрыва и человеческих жертв, правоохранители даже не пускали местных на улицу.
Возгорание произошло во время технических работ, сообщает ТСН.
Спасатели тушили огонь водой, но это не помогло. Впоследствии начали забрасывать землей.
Взрыв произошел в результате разгерметизации газопровода среднего давления.
Роман Боярчук был одним из первых, кто увидел пламя и даже успел все заснять.
"Если бы не было машин пожарной охраны по Ирпене, видимо, взрыв был бы намного больше", - сказал он.
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Недалеко от места пожара проходит линия электропередач. Спасатели опасаются, что на нее упадут опаленные деревья и местные жители останутся еще и без электричества.
Что конкретно стало причиной пожара, сейчас выясняет милиция.
Тем временем у людей, кому топливо шло через эту станцию, исчез газ. Как надолго - пока неизвестно.